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Гендиректором МХАТ назначили Ларису Вильясте

Национальная Служба Новостей

Лариса Вильясте занимающая должность директора Московского Губернского театра, назначена генеральным директором МХАТ имени Горького. Соответствующие изменения уже появились на официальном сайте этого учреждения культуры.

Назначен новый гендиректор МХАТ
© nsn.fm

Страница с данными бывшего руководителя Елены Булуковой удалена из раздела «Руководство», а вместо нее размещены сведения о новой гендиректоре.

По данным газеты «Известия», трудовой договор с Вильясте подписали 9 июня, причем она уже несколько месяцев участвует в управлении делами театра.

Официальных заявлений от Министерства культуры и руководства МХАТ по поводу смены руководителя на данный момент не поступало.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ. Она была назначена на эту должность в октябре 2025 года, сменив Владимира Кехмана, которого сняли по приказу министра культуры Ольги Любимовой.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН отметил, что уход Елены Булуковой и назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТа имени Горького логичны.