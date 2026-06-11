Назначен новый гендиректор МХАТ

Лариса Вильясте занимающая должность директора Московского Губернского театра, назначена генеральным директором МХАТ имени Горького. Соответствующие изменения уже появились на официальном сайте этого учреждения культуры.

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Страница с данными бывшего руководителя Елены Булуковой удалена из раздела «Руководство», а вместо нее размещены сведения о новой гендиректоре.

По данным газеты «Известия», трудовой договор с Вильясте подписали 9 июня, причем она уже несколько месяцев участвует в управлении делами театра.

Официальных заявлений от Министерства культуры и руководства МХАТ по поводу смены руководителя на данный момент не поступало.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ. Она была назначена на эту должность в октябре 2025 года, сменив Владимира Кехмана, которого сняли по приказу министра культуры Ольги Любимовой.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН отметил, что уход Елены Булуковой и назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТа имени Горького логичны.