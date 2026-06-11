12 июня: день самой большой страны

Если вы кликнули по праздничному сердцу на главной странице Рамблера, вы, скорее всего, хотите узнать о Дне России что-то, чего не знали раньше или о чем забыли. Мы в самом начале лета - длинные выходные, загородные поездки. Но что скрывается за 12 июня и почему его называют «днем выздоровления»?

© Михаил Терещенко/ТАСС

Как 12 июня обрело свое лицо

У каждого праздника есть своя биография, и у Дня России она интригующая. Все началось 12 июня 1990 года, когда на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете. Страна выбрала новый путь развития. Ровно через год, 12 июня 1991-го, прошли первые в истории всенародные открытые выборы президента.

Долгое время в официальных документах дата значилась как День принятия Декларации о государственном суверенитете. Звучит солидно, но для важного праздника, тем более летнего - слишком громоздко. Люди путались в названиях, путали его с другими праздниками.

© Алексей Бойцов/РИА Новости

Позже некоторые историки начали метафорически называть этот праздник «днем выздоровления». Это была точка отсчета новой эпохи, момент, когда страна переродилась, сохранив великое наследие, но устремившись в будущее. Праздник стал символом непрерывности исторического пути: современная Россия унаследовала традиции и Древней Руси, и Российской империи, и Советского Союза. А в 2002 году историческая справедливость и законы стиля сошлись в одной точке: праздник получил свое нынешнее лаконичное, емкое и красивое имя - День России.

В это 12 июня мы предлагаем оглянуться вокруг и осознать масштаб места, в котором мы живем.

5 безумных фактов о России

Россия - это целая цивилизация, сотканная из парадоксов, природных чудес и бесконечных горизонтов. Вот лишь несколько наиболее известных фактов, от которых захватывает дух.

Абсолютный рекорд. Россия - самая большая страна на планете. Ее площадь составляет 17,1 миллиона квадратных километров. Это больше, чем Плутон! Когда на одном конце страны люди только пьют утренний кофе в Калининграде, на другом - во Владивостоке - уже провожают закат и готовятся ко сну. В России помещаются 11 часовых поясов и абсолютно все климатические зоны - от субтропиков до вечной мерзлоты.

Россия - самая большая страна на планете. Ее площадь составляет 17,1 миллиона квадратных километров. Это больше, чем Плутон! Когда на одном конце страны люди только пьют утренний кофе в Калининграде, на другом - во Владивостоке - уже провожают закат и готовятся ко сну. В России помещаются 11 часовых поясов и абсолютно все климатические зоны - от субтропиков до вечной мерзлоты. Глобальное соседство. Россия граничит с 18-ю странами. Общая протяженность ее границ - космические 60 тысяч километров, и более 20 тысяч из них проходят по суше. Это самая длинная граница в мире, превращающая страну в главный геополитический мост между Западом и Востоком.

Россия граничит с 18-ю странами. Общая протяженность ее границ - космические 60 тысяч километров, и более 20 тысяч из них проходят по суше. Это самая длинная граница в мире, превращающая страну в главный геополитический мост между Западом и Востоком. Зеленый океан планеты. До 60% территории России занимают леса. Тайга - «легкие» Земли, очищающие воздух для всего полушария. Возможно, за вашим забором или в паре часов езды от вашего дома начинается самый большой лесной массив на планете.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Морские просторы. Россия - единственное в мире государство, которое омывается сразу 12 морями (и одним огромным морем-озером). В этот водный узор вплетены Черное, Азовское, Балтийское, Белое, Карское, Море Лаптевых, Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское, Японское, Охотское, Берингово и Каспийское моря. Берега России омывают три океана.

Россия - единственное в мире государство, которое омывается сразу 12 морями (и одним огромным морем-озером). В этот водный узор вплетены Черное, Азовское, Балтийское, Белое, Карское, Море Лаптевых, Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское, Японское, Охотское, Берингово и Каспийское моря. Берега России омывают три океана. Человеческий код. Россия входит в топ-10 стран мира по численности населения - в стране проживает около 146 миллионов человек. На российской территории звучат сотни языков, уживаются десятки культур и традиций, создающих неповторимый культурный таймлайн, аналогов которому нет.

Почему День России - не как американский День независимости?

Почему День России не стал для россиян столь же масштабным праздником, как День независимости в США? Историк Максим Артемьев связывал это с особенностями появления самого праздника и отношением общества к событиям начала 1990-х годов.

Во-первых, Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята неожиданно для большинства граждан. Идея выхода из СССР не была массовым общественным запросом, а во многом стала частью политической борьбы. Поэтому у людей не возникло ощущения, что они добились важной национальной цели.

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Во-вторых, по мнению Артемьева, дата оказалась тесно связана с распадом СССР. Для многих этот процесс прочно ассоциировался с потерей большой страны, экономическими трудностями и разделением миллионов людей. Из-за этого первоначально праздник получил противоречивую эмоциональную окраску.

В-третьих, изменение названий и наполнения праздников всегда ослабляло их символическое значение, считает историк. Наконец, для укоренения праздника требуется время, понятный обществу смысл и положительный эмоциональный опыт. Французский День взятия Бастилии (официальное название - Национальный праздник) окончательно закрепился в истории лишь век спустя после самого штурма, когда республиканской традиции потребовалась точка отсчета.

Прошлое, настоящее и будущее

Исторические смыслы могут догонять календарь десятилетиями, но образ страны складывается каждый день из очень простых и осязаемых вещей. Россия - это рассвет во Владивостоке и закатное солнце на кирпичных стенах калининградских фортов. Это шум вековой тайги, до которого из многих городов можно доехать на обычном такси, и те самые океаны, которые где-то далеко, но абсолютно точно омывают российские границы.