Названы дата и место похорон Людмилы Чурсиной

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, звездой картин «Донская повесть», «Угрюм-река», «Журавушка», состоится в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

Ранее Театр Российской Армии сообщил, что Чурсина скончалась от онкологии в возрасте 84 лет. Легендарная актриса боролась с недугом около года.

Директор театра Российской армии Милена Авимская отметила, что прощание с Чурсиной пройдет в пятницу, 12 июня. Актрису похоронят на Сестрорецком кладбище; храм, в котором состоится отпевание, будут выбирать родственники актрисы.

Напомним, что в Петербурге есть немало старинных, известных кладбищ. Первое место занимает Некрополь Александро-Невской лавры, состоящий из двух частей — Лазаревского и Тихвинского кладбищ.

Также есть Пискаревское, Сестрорецкое, Комаровское, Волковское, Богословское, Смоленское кладбища.

Стало известно, кому достанется наследство Людмилы Чурсиной

На Комаровском покоятся писатель Иван Ефремов, поэтесса Анна Ахматова. На Смоленском захоронены режиссёр фильмов «Брат», «Брат-2», «Груз-200» Алексей Балабанов; барабанщик группы «Кино» Григорий Гурьянов.

Сестрорецкое кладбище расположено в городе Сестрорецке (курортный район Санкт-Петербурга). На нем похоронены кинооператор Юрий Векслер (участвовал в съёмках многосерийного фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), писатель Михаил Зощенко, конструктор Сергей Мосин.