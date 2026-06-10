Дочь Пескова впервые станет мамой

Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, впервые станет матерью. Журналисты издания PEOPLETALK встретили 28-летнюю девушку, которая находится в положении, на открытии веранды кафе Meltisss.

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На мероприятии присутствовала жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка — заведение принадлежит ее дочери от тренера Александра Жулина Александре Жулиной. Несколько лет назад Елизавета Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. Она находится на большом сроке беременности, и роды ожидаются в ближайшее время. Сама девушка пока не комментирует новости о пополнении в семье.

Пресс-секретарь президента России впервые стал отцом в 1990 году, когда у них с Анастасией Буденной родился сын Николай. Уже в 1994 году чиновник женился на Екатерине Солоцинской, от которой у него трое детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Даниил. После развода Песков оформил отношения с Навкой, которая родила ему дочь Надежду.

Песков и Навка перестали скрывать свои отношения в 2014 году. Свело пару вместе празднование дня рождения друга. Любовь между будущей парой возникла не сразу, но именно праздник объединил их судьбы. История любви чиновника и фигуристки — в материале «Вечерней Москвы».