Охлобыстин объяснил, почему в России невозможно запретить VPN

В Сети много грязи, много опасных трендов, но это не значит, что нужно запрещать весь интернет, сказал Иван Охлобыстин. Актер Иван Охлобыстин выступил против ограничений интернета в России, однако предупредил об опасных трендах в Сети.

«Есть объективная реальность: мы живём в огромном информационном пузыре. Информация - это энергия. Невозможно из реки достать стакан воды без самого стеклянного сосуда, иначе вся вода выльется назад. Невозможно запретить VPN, не отключив весь интернет. Невозможно отключить интернет, чтобы у нас не вырубилась половина промышленности. Невозможно выиграть войну с вырубленной промышленностью. Всё очень просто, всё следует одно за другим. Нужно быть реалистом», — сказал артист на премьере третьей части фильма «Холоп».

По его словам, сегодня в Сети распространяются опасные веяния, такие как тренд красоты.

«Очень много грязи в Сети — это происходит по естественным причинам, исходя из природы человека как такового. Священное Писание говорит, что всяк человек плох. Но к этому должно быть правильное отношение: кроме тебя самого, это регулировать никто не может. Бывают вредные тренды. Например, тренд красоты. Если посмотреть на жён футболистов, то сложно их различить: они прекрасны, но на одно лицо. Я езжу мимо рекламного щита, на котором изображена прекрасная полногрудая красотка. В былые времена я бы испытал неприличные чувства. Но первый вопрос, который у меня возник, когда я её увидел, — "сколько?", и это плохо. Тенденция к уравниловке в красоте. Женщины демократизировали женскую сексуальность. Сейчас всё потихоньку возвращается: появляются красотки с характером. С мужиками то же самое происходит, просто мы их не разглядываем», — заявил актер журналистам.

Охлобыстин также затронул вопрос воспитания детей в условиях повсеместного распространения соцсетей.

«Наверное, детям стоит ограничивать использование соцсетей до определённого возраста. Это надо сегментировать в раннем возрасте. Однако наступает тот возраст, когда, вроде бы, такое нельзя, но технически уже невозможно: дети идут в школу, там уже никак не ограничить ничего. Детей просто надо воспитывать, прививать им определённые вкусы. У нас с моими детьми — мы очень разные по темпераменту — примерно один и тот же культурный базис. Мы любим примерно одну и ту же музыку. Когда я пытаюсь обновить свои знания о современной эстраде или кино, я спрашиваю у них совета. Они спрашивают совет у меня. Это взаимосообщающиеся сосуды», — добавил актер.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» станет первым фильмом франшизы, премьера которого намечена на лето. Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сказала НСН, что фильм «Холоп-3» Клима Шипенко вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, так как контента для взрослых сегодня не хватает.