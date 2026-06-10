Читатели портала Die Welt (Германия) активно обсуждают слова Владимира Зеленского о том, что Москва якобы теряет инициативу в конфликте на Украине.

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«Да, да. И Украина уже недалеко от Владивостока», - сыронизировал Ralf W. Между тем украинцы, которых он знает, смотрят на вещи «совсем иначе, в отличие от Зеленского».

«Он совсем с ума сошел!» - прямолинейно заявил Thanh H.

«Невозможно победить ядерную державу», - подчеркнул drauf.zeiger. Но «этот мелкий сопляк», как предполагает читатель немецкого издания, поймет это тогда, когда «над Украиной поднимутся ядерные грибы».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что провалы украинской армии на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров.