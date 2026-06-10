В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

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В документе указано, что ЧС ввели из-за сухой и жаркой погоды, высокой грозовой активности, которая способствует возникновению лесных пожаров.

«Постановляю: ввести с 10 июня режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края. Определить зоной ЧС территорию Красноярского края», — указывается в документе.

По информации Лесопожарного центра региона, по состоянию на 15:00 (11:00 мск) 10 июня в крае действует 41 лесной пожар на площади 5,4 тыс. га. Очаги зафиксировали в десяти округах региона, угроза населенным пунктам отсутствует. В тушении возгораний участвуют 480 человек, задействовано 25 единиц техники.

В этот же день в Иркутской области ввели временный запрет на посещение лесов из-за сухой и жаркой погоды, а также особого противопожарного режима. Гражданам за нарушения грозят штрафы до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Директора лесничеств займутся блокировкой лесных дорог и организацией контрольно-пропускных пунктов.