В Москве прошла свадьба без жениха

В Москве прошла свадьба, на которую не явился жених. Как сообщает Lenta.ru, мужчина не смог вовремя приехать на торжество из-за рабочих обстоятельств, однако праздник решили не отменять.

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Для участия жениха организаторы установили телефон со включенным видеозвонком на штатив и перемещали его между гостями в течение всего вечера.

По данным издания, невеста почти не плакала и стойко перенесла необычный формат свадьбы. Организаторам при этом пришлось в срочном порядке менять сценарий мероприятия, поскольку о проблеме стало известно незадолго до начала торжества.

Весь вечер молодожены повторяли фразу «Любовь сможет все». Уже на следующий день жених приехал в столицу, после чего пара официально зарегистрировала брак.