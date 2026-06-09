Россиянам объяснили, как пережить жару

Большинство российских регионов накрыла аномальная жара.

Как поддерживать хорошее самочувствие в таких непростых погодных условиях, в интервью изданию «ФедералПресс» рассказала врач общей практики Елена Павлова.

В частности, она обратила внимание на важность профилактики перегрева и обезвоживания, напомним, что в жару организм работает на пределе.

«Поэтому главная задача – не допустить перегрева и обезвоживания, – подчеркнула она. – Но и пить нужно правильно. Не ждите жажды – пейте до выхода на улицу. Норма составляет 200-300 мл каждые 20-30 минут».

Павлова при этом рекомендует отдавать предпочтение воде, изотоническим напиткам и морсам без сахара, а от газировки и алкоголя отказаться – они усугубляют обезвоживание.

Для охлаждения тела, добавила врач, полезно смачивать запястья, шею и сгибы конечностей, а также принимать тёплый (не холодный) душ.

Она также советует ограничить активность в период с 12:00 до 16:00, рекомендуя выходить на улицу до 10:00 или после 17:00.

В меню, добавила Павлова, лучше включить лёгкую белково растительную пищу и заменить горячие напитки на охлаждённый зелёный или травяной чай.

Одежда должна быть из натуральных тканей светлых оттенков; не стоит забывать о головном уборе и солнцезащитных очках. Если ночью нет кондиционера, можно повесить напротив окна слегка отжатую влажную простыню – это поможет создать локальную прохладу.

«При признаках перегрева (слабость, тошнота, пульсирующая головная боль, судороги) нужно уйти в тень и выпить воды. В случае если кожа стала горячей и сухой, а лицо – алым, следует незамедлительно вызвать «Скорую помощь»», – резюмировала врач общей практики.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Павлова назвала продукты и напитки, облегчающие самочувствие в аномальную жару.