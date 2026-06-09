Рособрнадзор вынес предостережения четырем вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения четырем вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в публикации в мессенджере МАКС.

Предупреждения выдали Белгородскому государственному аграрному университету имени В. Я. Горина за наличие в правилах обучения и отчисления оснований для отчисления студентов, не предусмотренных Федеральным законом. Также в вузе отсутствуют локальные акты по ключевым вопросам организации образовательной деятельности, включая правила приема на дополнительные образовательные программы на 2026/27 учебный год.

Кубанскому государственному технологическому университету предостережение выдано за несоблюдение требований к размещению информации об образовательной организации на официальном сайте в Интернете.

Московскому гуманитарно-экономическому университету было выдано предостережение за отсутствие учебных планов и календарных графиков для бакалавриата по программе «Юриспруденция» на 2022-2024 годы, а также за наличие устаревших календарных планов воспитательной работы по шести программам среднего профессионального образования и пяти программам бакалавриата (вместо документов за 2025 год размещены материалы за 2022-2024 годы). Челябинскому государственному университету предостережение выдано за неутверждение локальных актов, регулирующих правила приема на программы профессионального обучения и дополнительного образования, говорится в сообщении.

Рособрнадзор 18 мая также уведомил Южный федеральный университет и Московский физико-технический институт о недопустимости нарушения обязательных требований и призвал принять соответствующие меры.