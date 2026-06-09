Исследование Rambler&Co: россияне назвали сильные стороны страны

Большинство ставят на первые места продукты питания, сельское хозяйство и сервисы, а в науке, технологиях и экологии ждут мощного прорыва.

В России продолжается Десятилетие науки и технологий и действует курс на развитие собственных производств. В преддверии Дня России медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, какие отрасли они считают наиболее развитыми и как оценивают технический и экологический потенциал страны.

В качестве положительного примера респонденты чаще всего называли продукты питания – 24%. Почти такой же результат у сельского хозяйства – 23%. На этом же уровне – услуги и сервисы с 22%, промышленность набрала 11%. IT как наиболее развитую сферу отметили 9% участников опроса. Фармацевтику выбрали 5%, а бытовые товары и автомобилестроение – по 3%.

К российским брендам одежды и обуви аудитория относится нейтрально и с интересом. Это же верно и для других брендов, так как для 62% опрошенных страна-производитель вообще не важный критерий выбора. У 26% меньше половины гардероба составляют российские бренды, у 9% – больше половины, а 3% сообщили, что покупают исключительно «отечественное».

В продуктовой корзине российские товары воспринимаются заметно увереннее. 40% сообщили, что за редким исключением покупают все российское. Только 10% при выборе между российским и зарубежным продуктом скорее отдадут предпочтение второму, а 9% покупают только отечественное. Остальные 41% не обращают внимания на страну производства, а ориентируются на сам товар.

Оценка научно-технического потенциала страны в целом позитивна. Самой распространенной стала позиция «у наших технологий еще все впереди» – ее выбрали 32% участников опроса. Еще 21% считают, что потенциал неплохой, потому что успехи уже заметны. 19% уверены, что в России есть и всегда были серьезные научные школы, технологические проекты и инженерные компетенции. 8% отдельно отметили, что в последнее время замечают резкий скачок технического потенциала. При этом 20% затруднились с оценкой, сославшись на недостаток информированности.

Научную сферу аудитория позиционирует как важную, но еще формирующуюся. 41% считают, что многое в российской науке по-прежнему держится на энтузиазме самих ученых и их команд. Четверть (25%) отмечают наличие отдельных инициатив, но пока не воспринимают их как полностью системную поддержку. В то же время 16% уже замечают рост числа конкурсов, грантов, форумов и специальных программ для молодых исследователей. Еще 18% признались, что не следят за этой повесткой, поэтому не готовы делать выводы.

Экологические программы пользователи оценивают прежде всего прагматично. 39% считают, что в экологии у страны сейчас нет первого приоритета, поскольку есть более важные направления развития. При этом 35% называют проекты по улучшению окружающей среды важными и заметными. 22% респондентов хотели бы видеть проактивность страны в решении глобальных экологических проблем, а 4% уже оценивают результаты как лидирующие.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 мая по 4 июня 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.