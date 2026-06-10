Российское лето удивило синоптиков

Летняя погода продолжает удивлять, сообщил у себя в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В прошедший вторник, 9 июня, воздух в столице прогрелся до плюс 28,1 градуса Цельсия, а среднесуточная температура превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки в плюс 22 градуса, сообщил синоптик. В среду, 10 июня, столица стоит на пороге второго в нынешнем году периода 30-градусных температур, а в Сочи с начала года температура еще ни разу не достигла даже плюс 27 градусов.

Удивляет и погода в российской Арктике. В него также пришло рекордное тепло — самый северный поселок России Баренцбург 9 июня отметится пятым подряд суточным рекордом тепла. По меркам жителей средней полосы там совсем не жарко, тем не менее, с 5 по 9 июня максимальная температура воздуха там менялась в диапазоне от плюс 8,6 до плюс 10,8 градуса, обновляя прежние рекорды 2017-2022 годов.

Синоптик рассказала, когда в Москве начнет спадать жара

Столица же в среду может удивить первым суточным рекордом тепла нынешнего лета, который в настоящее время составляет плюс 30 градусов и держится с 1998 года. По прогнозам воздух в мегаполисе прогреется до плюс 29-31 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Московском регионе на неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы.