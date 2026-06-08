В Прикамье откроются три новых молодежных центра

Три новых молодежных центра откроются в Пермском крае до конца 2026 года. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко по итогам рабочей встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

"В 2025 году Пермь была молодежной столицей России. Город стал площадкой для проведения более, чем 100 крупных флагманских федеральных и региональных молодежных мероприятий. В них было вовлечено свыше 1,6 миллиона человек. В регионе развивается волонтерство, работают штабы #МыВместе. Кроме того, для молодежи в крае работают 12 центров, еще три откроются до конца года", - рассказали в аппарате вице-премьера.

Как отметил глава Прикамья, у молодых людей есть запрос на места, где можно интересно проводить время и развивать свои таланты, поэтому "новые центры станут для них настоящим творческим домом".

"Начало июня - традиционное время старта каникул, экзаменов, летней оздоровительной кампании, активного туристического сезона, а также продолжения подготовки к приемной кампании. Создавать условия для качественного отдыха и образования в Пермском крае помогает реализация национальных проектов "Туризм и гостеприимство" и "Молодежь и дети". Например, строится межвузовский кампус "Будущее Пармы", действуют программы "Земский учитель" и "Приоритет-2030", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Так, помимо создания молодежных центров, в Прикамье работают почти 400 профильных классов по различным специальностям, где школьникам помогают определиться с профессией. Также по словам Дмитрия Махонина, в регионе создано 14 кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет" - по их количеству Пермский край занимает девятое место в стране. В Пермском политехническом и классическом университетах действуют инженерные школы, где готовят специалистов для местных предприятий.

Кроме того, как отметил на встрече с вице-премьером правительства РФ глава Пермского края, сейчас в регионе начался период летнего оздоровления детей, смены открыли 40 лагерей. Всего за лето различными формами отдыха и занятости в Прикамье планируется охватить более 300 тыс. детей, из них 105 тыс. отдохнут при поддержке бюджета региона. Особое внимание уделяется детям из подшефного Северодонецка - первая смена для 180 ребят уже завершилась, всего за лето в Пермском крае примут 390 детей. Также два пермских университета примут у себя 300 детей из ДНР и ЛНР.