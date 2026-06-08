Прилепин отказался продлевать контракт для участия в СВО

Писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил ТАСС, что пока не будет продлевать контракт.

"Контракт пока не продлеваю, - сказал он. - У меня последний контракт был в Добровольческом корпусе. Это особое соединение, где контракты конечные, где можно заключить контракт на полгода, на год. У нас пошло на это наше военное руководство. <...> И я, уйдя, демобилизовавшись по ранению из Росгвардии, заключил контракт с Добровольческим корпусом, потому что там к моему физическому состоянию чуть-чуть более спокойное отношение. Пошли они мне навстречу, потому что, конечно же, я ограниченно годен".

Прилепин пояснил, что Добровольческий корпус - это отдельная структура в составе Министерства обороны, где бойцы получают все выплаты, помимо так называемых подъемных.

"Это добровольцы, ополченцы. Там основной состав - добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в министерство обороны в качестве кадровых военных", - добавил собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом в октябре 2025 года. До этого в 2023 году был коммисован после покушения на него. Он участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Прилепин: Зеленский точно проиграет, если на Украине провести честные выборы

В мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван его автомобиль. Погиб соратник писателя Александр Шубин с позывным Злой, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. 6 июня 2023 года президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества Прилепина, а также, посмертно, - Шубина.