Сын актера Поднозова рассказал о состоянии отца

Российский актер театра, телевидения и кино Дмитрий Поднозов, известный по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Поднозов.

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"Состояние пока стабильно, без изменений. Он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. Проходил обучение в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Является художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк", который он в 1989 году основал вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным. Среди его недавних заметных кинопроектов - "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал". В 2018 году фильм с его участием "Сердце мира" удостоился гран-при фестиваля "Кинотавр".