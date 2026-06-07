На Камчатке будут готовить кадры для геотермальной энергетики

В Камчатском крае будет создан национальный центр компетенций в области геотермальной энергетики, сообщает сайт правительства региона.

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Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и внедрения инновационных технологий на территории региона подписали на полях ПМЭФ-2026 правительство Камчатского края, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Сколтех.

Целью партнерства является развитие научно-образовательного потенциала региона, подготовка высококвалифицированных специалистов и внедрение современных технологий в сфере геотермальной энергетики, которая является одним из ключевых направлений экономического развития Камчатского края.