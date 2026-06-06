Во ВЦИОМ сравнили современную молодежь с поколением 1990-х

Современное молодое поколение заметно отличается от россиян, чья юность прошла в девяностые, — у них иные жизненные ориентиры и свой путь взросления. Такое сопоставление двух эпох привел Константин Абрамов, возглавляющий фонд ВЦИОМ, в своей беседе с изданием «Лента.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Молодежь 1990-х воспринималась как поколение выживания и рывка, а нынешняя молодежь — как поколение навигации в сложном мире», — сказал Абрамов.

Он подчеркнул, что нынешние юноши и девушки не являются более инфантильными, однако они гораздо острее реагируют на качество своей жизни, предъявляют повышенные запросы к окружению и ставят во главу угла не только достижение целей, но и их смысл.

Разницу между поколениями эксперт связывает с реалиями 90-х, когда выживание было приоритетом, из-за чего молодым людям той поры приписывали желание любой ценой разбогатеть и взять от жизни максимум удовольствий. У сегодняшней молодежи запросы выглядят более сбалансированными: она не зациклена лишь на деньгах.

«Образ молодежи стал гораздо более конструктивным: молодым людям чаще приписывают стремление учиться, работать, обеспечивать себя и свою семью, строить хорошие отношения, создавать семью, заниматься интересным делом», — отметил Абрамов.

Он также указал, что при поиске работы нынешняя молодежь обращает внимание не только на уровень дохода, но и на возможность гибкого графика, а также на корпоративную культуру и этику работодателя.