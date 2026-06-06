Пляжи Анапы сравнили с Лазурным Берегом

Песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.

Корреспонденты попросили чиновника рассказать о состоянии пляжей Анапы в настоящий момент.

«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», — отметил Чернышенко.

По его словам, россияне активно интересуются отдыхом на морских курортах. Он добавил, что в настоящее время в России реализуется масштабный проект «Пять морей и озеро Байкал».

Вице-премьер уточнил, что морские курорты будут круглогодичными — в них будут не только открытые, но и подогреваемые, а также крытые бассейны.

Напомним, что в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма потерпели крушение в Керченском проливе. В результате бедствия в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Туристов в Анапе попросили не посещать часть пляжей

Попавший в море мазут образовал пятна, которые течение стало относить к побережью Кубани. Топливо нашли на пляжах региона, в Анапе и Темрюке ввели режим ЧС. В дальнейшем на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС регионального масштаба, разлив мазута в Черном море признали ЧС федерального уровня.

В операции по ликвидации последствий разлива были задействованы 5 тыс. человек. Специалисты и волонтеры очистили свыше 3 тыс. км береговой линии, собрали более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В ходе прямой линии 5 декабря 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курортный сезон в Анапе в 2026 году должен состояться.

6 июня 2026 года на полях ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение ведомства, безопасны и готовы к туристическому сезону.