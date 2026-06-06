В Петербурге отменили опасность БПЛА

В Санкт-Петербурге, как сообщается в официальном канале оповещения населения в "Максе", отменили опасность БПЛА.

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В сообщении говорится: «Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга».

О том, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Пулково", сообщила и Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Александр Дрозденко проинформировал, что 141 беспилотник сбит над Ленинградской областью.