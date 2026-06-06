Названа доля жизнерадостных россиян

В российском обществе доминирует жизнерадостное состояние, однако специалисты также фиксируют рост уровня тревожности среди людей.

Долю переживающих позитивные эмоции россиян назвал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

«35 процентов россиян можно отнести к жизнерадостным — то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25 процентов находятся в тревожном состоянии, 22 процента — в сдержанном, и 18 процентов — в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее», — заявил Абрамов, комментируя последние опросы ВЦИОМ.

Он указал, что специалисты используют эти данные, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки, который показывает разницу между долей жизнерадостных и тревожных людей. Сейчас, по словам директора, этот показатель находится на отметках плюс 11 пунктов, как и в январе 2026 года. Абрамов также заметил, что несмотря на небольшой рост тревожности в России, нельзя сказать, что общественное самочувствие резко изменилось.

«Если смотреть в целом, то жизнерадостное состояние сегодня доминирует, и это важный сигнал: общество сохраняет внутреннюю устойчивость», — Константин Абрамов генеральный директор Фонда ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что сибиряки и жители Урала показали наибольшую жизнерадостность по сравнению с другими соотечественниками. Самыми счастливыми себя охарактеризовали жители Новосибирской области. В топ по количеству жизнерадостных россиян также вошли Свердловская область и Краснодарский край.