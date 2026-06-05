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Назван способ борьбы с голубями на балконе

Lenta.ru

Ряд простых предметов помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника. Способ борьбы с птицами назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.Ru».

Назван способ борьбы с голубями на балконе
© РИА Новости

Специалист также посоветовал установить на перилах балкона антиприсадочные шипы, которые не навредят птицам, но помешают им удобно сидеть. Также можно натянуть мелкую сетку на окна или использовать блестящие предметы, к примеру, старые диски или фольгу — блики напугают птиц. Помогут и ватные диски, пропитанные мятным маслом и другими резкими ароматами.

Бондарь отметил, что бороться с голубями нужно гуманными методами, которые не запрещены законом. Если же птицы продолжают оставлять помет на крышах, козырьках и общедомовых территориях, следует обратиться в управляющую компанию — уборка таких зон входит в прямые обязанности коммунальщиков.

Ранее Бондарь назвал обязательные действия с квартирой перед отъездом в отпуск. Речь идет в том числе о перекрытии вентилей на трубах.