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ЕС решил ужесточить визовые ограничения для россиян

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Европейский союз (ЕС) продолжит ужесточать визовые ограничения для граждан России. Об этом решении Брюсселя сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Euronews.

ЕС решил ужесточить визовые ограничения для россиян
© Global Look Press
«Мы предложим ввести таргетированные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран. Это станет частью пересмотра Визового кодекса в следующем году», — сказал чиновник.

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Он подчеркнул, что ограничение выдачи виз россиянам было приоритетной задачей Еврокомиссии еще с февраля 2022 года.

«Мы предприняли беспрецедентные действия и будем продолжать это делать», — заключил Ламмерт.

Ранее Россия начала переговоры с четырьмя странами об отмене виз.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.