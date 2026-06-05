Священник объяснил, можно ли молиться за домашних питомцев

Православная церковь не запрещает верующим молиться о здоровье домашних животных. Об этом рассказал священник Владислав Береговой.

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По его словам, молитва является неотъемлемой частью жизни христианина, поэтому люди могут обращаться к Богу с просьбами о помощи и исцелении в самых разных жизненных обстоятельствах.

— Церковь никогда не запрещала молиться о здравии животных, если сложились такие обстоятельства. Есть даже специальные молебны, — отметил Береговой.

Священник пояснил, что традиция таких молебнов появилась в то время, когда животные играли важную роль в хозяйстве и обеспечении семьи. При этом он подчеркнул, что владельцам питомцев следует не только молиться за них, но и своевременно обращаться за ветеринарной помощью, передает RT.

Ранее клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко рассказал, что мечтание с точки зрения православия является грехом, так как оно уводит человека из реальности в мир иллюзий, отвлекая от конкретных дел и духовного развития.