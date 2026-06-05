Актер Михаил Ефремов: "Я своих детей не воспитываю"

После освобождения из тюрьмы Михаил Ефремов смог найти новую работу. Известный актер играет на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова в постановке "Без свидетелей". На сцене только двое - Михаил Ефремов и его партнерша Анна Михалкова.

В новом интервью прославленный актер признался, что для него является кумиром дед, известный артист Борис Покровский. Полон невероятного уважения Михаил Ефремов и к отцу, актеру Олегу Ефремову.

"Честное слово, отец меня не "воспитывал". Я имею в виду воспитание в том смысле слова, чтобы ругать, критиковать. Папа мне давал свободу", - отметил Ефремов.

По такому же принципу актер поступает со своими наследниками. Отметим, что у артиста пятеро детей от разных женщин.

"Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твердо уверен в том, что воспитанием ребенка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом", - заявил артист aif.ru.

Вообще в быту Михаил Ефремов считает себя "обычным русским мужиком".