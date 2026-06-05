В возрасте 107 лет умерла старейшая жительница Приморья

В городе Артем на 107-м году жизни умерла Мария Карповна Зырянова - старейшая жительница Приморья. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

© Российская Газета

"Мария Карповна прожила достойную жизнь порядочного и очень доброго человека", - написал глава региона в социальных сетях.

Мария Зырянова родилась в январе 1920 года на Брянщине, она помнила свою жизнь с двух лет. В их семье было 13 детей, до взрослого возраста дожили 5. Перед самым началом Великой Отечественной войны переехала в Приморский край. Несколько десятилетий трудилась бухгалтером, овдовела, когда ей не было и 50 лет. Вырастила троих детей, дождалась праправнуков.

Отличительной чертой Марии Карповны была честность, ее несколько раз выбирали народным заседателем в городской суд Артема.

Увлекалась выращиванием цветов, летом ее усадьба утопала в них. Любимым лакомством долгожительницы был мармелад.

В 102 года перенесла операцию после перелома шейки бедра. После лечения полностью восстановилась.