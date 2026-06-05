Стивен Сигал: в России проще творить

Россия больше вдохновляет на творчество, чем США, и в российском кино деньги не главное, в отличие от Голливуда. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.

"В России, безусловно, в России", - сказал он в ответ на просьбу сравнить, где сегодня больше энергии для творчества, в России или в Голливуде.

Аналогично актер ответил на вопрос о том, киноиндустрия какой страны - РФ или США - менее сосредоточена на заработке денег. "Россия, Россия", - несколько раз повторил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.