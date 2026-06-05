Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналистов Михаила Маглова и Виталия Солдатских. О пополнении перечня сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что Маглов среди прочего распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов российской власти.

«Взаимодействует с организацией, включенной в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации», — заявили в Минюсте.

Солдатских, по данным министерства, является сотрудником организации, включенной в реестр иноагентов. Утверждается, что журналист также распространял фейки о решениях российской власти.

Кроме того, в перечень иноагентов были добавлены режиссер Татьяна Фролова и бывший сопредседатель движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Станислав Андрейчук.