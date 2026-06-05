Магнитная буря достигла мощности G2

Из графика, публикуемого Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ Российской академии наук, следует, что мощность магнитной бури увеличилась и достигла уровня G2.

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Уровень G2 соответствует средней магнитной буре и следует за уровнем G1. Также существуют уровни G3, G4, G5, соответствующих сильному, очень сильному и экстремально сильному геомагнитному шторму.

Днем сообщалось, что Земли достиг второй выброс от солнечной вспышки максимального класса мощности.

Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури, то есть штормы категорий G1 и G2, проходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности.