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Рособрнадзор отчитался о старте ЕГЭ

Московский Комсомолециещё 2

Основной период Единого государственного экзамена 2026 года стартовал без серьёзных сбоев. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума.

Рособрнадзор отчитался о старте ЕГЭ
© Московский Комсомолец

Как уточнил чиновник, первые экзамены прошли спокойно и на высоком организационном уровне.

Во всех пунктах присутствовали представители родительского сообщества.

По словам главы ведомства, за первые дни поступило лишь одно обращение — от участника из Амурской области. Выпускник счёл нарушением обработку своего дополнительного бланка.

 

В Рособрнадзоре ситуацию зафиксировали и сейчас отрабатывают совместно с регионом, чтобы права экзаменуемого были соблюдены. 