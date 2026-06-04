Рособрнадзор отчитался о старте ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена 2026 года стартовал без серьёзных сбоев. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума.

Как уточнил чиновник, первые экзамены прошли спокойно и на высоком организационном уровне.

Во всех пунктах присутствовали представители родительского сообщества.

По словам главы ведомства, за первые дни поступило лишь одно обращение — от участника из Амурской области. Выпускник счёл нарушением обработку своего дополнительного бланка.

В Рособрнадзоре ситуацию зафиксировали и сейчас отрабатывают совместно с регионом, чтобы права экзаменуемого были соблюдены.