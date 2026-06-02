В Госдуме предрекли рост популярности имени Спиридон

Депутат Госдумы Михаил Романов считает, что в ближайшее время в России все больше родителей начнут называть сыновей Спиридонами, так как это древнее имя, которое очень почитали на Руси.

— Мальчиков, которые рождаются, можно было бы назвать Сипиридонами либо в праздник, который у нас два раза в год празднуют в православной церкви. Я считаю, что это имя могло бы стать модным в современной России. Очень красивое имя. В том числе дедушка Владимира Владимировича Путина был назван именем Спиридон, — отметил парламентарий.

Святой Спиридон Тримифунтский прославился своими чудесами. Частицы его мощей находятся в храмах Свердловской области.

Помимо этого, недавно новое имя — «Спиридон» получила боевая машины поддержки танков «Терминатор». Такое решение было принято по просьбе православных уральцев и самого завода, который находится в Нижнем Тагиле, передает Life.ru.

