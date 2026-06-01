«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Дубай

С 1 июня регулярные прямые рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва — Дубай будут выполняться ежедневно, в июле — дважды в день. Полет на Boeing 737 займет шесть часов.

Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы ближневосточных Flydubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса «Авиасейлс», «Аэрофлотом» дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей. А Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже.

19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действует рекомендация МИД и Минэка для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок.

В результате парадокс: авиакомпании — и наши, и зарубежные — активно рекламируют направление, продают туда билеты, агрегаторы и отели формируют большие скидки, самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать путевки в Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма:

«Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей восстановлены, и как раз, к сожалению для самих Эмиратов, большинство пассажиров на их национальных перевозчиках — это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно восстанавливается. Я бы пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала новые полеты, хотя анонсировала их. Связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выделен очень маленький. Это маленький Airbus 320, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные крупные игроки, включая, кстати, катарские авиалинии, Etihad, Emirates, все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит через них пока выгоднее, чем китайский или турецкий транзит».

По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции сегодня будет стоить в полтора-два раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к ОАЭ, но все равно чуть более дорогим сейчас, стал all inclusive в Египте.

При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь. А у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам сухопутными караванами через Саудовскую Аравию и Турцию. Насколько он востребован? Отвечает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Георгий Властопуло, старший партнер компании «Оптималог»:

«Российский логистический рынок сегодня мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находит альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также использует эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель в Дубае, опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт. Сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию работают. И вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался. Понятно, что цена выше, но это не критические значения. Там условно 5% к себестоимости».

В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт. А она там крайне нестабильная.