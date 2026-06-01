Путин в Кремле награждает многодетных родителей

Президент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей вручает в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей.

Глава государства традиционно награждает многодетных родителей по случаю Международного дня защиты детей, однако в предшествующие годы мероприятие проходило по ВКС. В этот раз церемония впервые проводится очно со времен пандемии коронавируса.

Среди награждаемых орденом "Мать-героиня" Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая 10 детей. Многодетная семья переехала из Франции в 2015 году и сейчас живет в Москве. Орден также вручается матери 13 детей - прислужнице в Православном приходе храма Александра Невского в Пскове Александре Палютиной, матери 10 ребят Наталье Автаевой, матери 12 детей Бурлият Меджидовой, матери 15 детей - Симе Каркусовой, матери 13 детей - Татьяне Колотун.

Ордена "Родительская слава" удостоена семья настоятеля храма Донской иконы Божьей Матери города Волгодонска Николая и Елены Соловьевых, воспитывающая 10 детей, семья Юрия и Ольги Власовых, воспитывающая 8 детей, а также многодетная семья Михаила и Евгении Дерягиных.

Орден "Родительская слава" учрежден указом президента РФ в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Звание и орден учреждены указом президента России в 2022 году.