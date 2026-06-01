Цивилева встретилась с соцкоординаторами "Защитников Отечества"

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева провела встречу в формате чаепития с сотрудниками филиалов фонда, семьями погибших участников СВО и социальными координаторами фонда из числа ветеранов, жен, вдов и матерей участников СВО, передает корреспондент ТАСС.

"Такое мероприятие проводится впервые. В день рождения нашего фонда - три года - мы собрали наших сотрудников. Они приехали со всей страны, это наши социальные координаторы, руководители филиалов, [иные] сотрудники фонда. Но они не обычные сотрудники - это мамы, жены погибших героев, которые пришли сначала в фонд за помощью, а потом остались у нас работать и теперь помогают другим - тем, кто возвращается к мирной жизни, поддерживают наших ветеранов, поддерживают их близких", - сказала Цивилева.

Она уточнила, что встреча также приурочена ко Дню защиты детей, в связи с этим сотрудники фонда приехали вместе со своими семьями. Замминистра обороны отметила, что для гостей столицы был организован тур по Москве, чтобы работники "Защитников Отечества" смогли побыть с семьями и познакомиться с достопримечательностями города.

"Во время нашей встречи мы говорили не только о праздничных датах и поздравляли друг друга, но и обсуждали те вопросы, которые нам необходимо доработать для того, чтобы фонд работал еще более эффективно и чтобы наше взаимодействие с Военно-социальным центром, с Министерством обороны, с профильными министерствами и ведомствами, которые непосредственно оказывают помощь и сопровождение участников и своих родных, были максимально эффективными", - добавила она.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.