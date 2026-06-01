Названа причина смерти актрисы Елены Глебовой

Советская и российская актриса театра и кино Елена Глебова скончалась в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Об этом aif.ru сообщила знакомая артистки Мария.

Напомним, что дочь актера Петра Глебова умерла еще 19 мая, однако об этом стало известно только сейчас.

«Она долгое время болела, видимо, это и стало причиной смерти», — подчеркнула Мария.

Глебова окончила Школу-студию МХАТ в 1978 году, после чего служила в МХАТ имени Горького. В фильмографии артистки — картины, оставшиеся в памяти зрителей: «Триггер», «Райские яблочки» и «До смерти красивая».

