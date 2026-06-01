В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра

Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Рустам Шарипов, ранее занимавший пост главы Хайбуллинского района Башкирии. Об этом сообщает канал Mash Batash в мессенджере "Макс". По данным канала, Сергей Кожевников, которого назначали на эту должность 30 апреля, стал первым заместителем Шарипова. С 2015 по 2022 годы Кожевников занимал должность главы администрации Калининского района, а с 2022 года перешел на работу в администрацию Уфы.

Рустам Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района. Он окончил Сибайский институт Башкирского государственного университета и Башкирскую академию государственной службы и управления. С 2012 года занимал должность первого заместителя главы администрации Бурзянского района, а с 2014 по 2019 год возглавлял его. В декабре 2019 года был назначен главой Хайбуллинского района. До этого работал маляром в леспромхозе, охранником, менеджером по продажам, кредитным специалистом и экономистом.

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева в конце апреля заключили под стражу, его подозревают в превышении полномочий и получении крупной взятки. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория "Радуга".

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал "дань" с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды. О задержании Мавлиева стало известно 28 апреля. Он был назначен главой администрации Уфы в марте 2022 года.