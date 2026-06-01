Какие законы вступают в силу в июне

С 1 июня в России стартует приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату — так называемый налоговый кешбэк. Она позволит семьям с детьми вернуть более половины уплаченного НДФЛ за 2025 год. Кроме того, у некоторых граждан вдвое вырастет надбавка к страховой пенсии. С начала месяца также вступают в силу новые стандарты для средств размещения туристов в гостиницах. Какие ещё изменения ждут россиян в июне — в материале RT.

Семейная выплата для работающих родителей с июня 2026-го

С 1 января 2026 года в России начало действовать право на ежегодную дополнительную меру поддержки от государства — так называемый налоговый кешбэк. Новая семейная налоговая выплата позволит родителям получить возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а обратиться за таким налоговым вычетом можно уже с 1 июня.

Мера распространяется на семьи с двумя и более детьми, которым ещё не исполнилось 18 лет (или 23 года, если они учатся на очном отделении в высшем или среднем учебном заведении). Получить налоговый кешбэк можно, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов.

В течение года официально трудоустроенные родители уплачивают НДФЛ по стандартной ставке 13%, а по итогам налогового периода им сделают перерасчёт налога по сниженной ставке — 6%. Полученную разницу вернут: таким образом, семья получит более половины уплаченного НДФЛ за предыдущий год.

Рассчитывать на выплату могут оба родителя (усыновителя или опекуна), имеющие российское гражданство. При этом все члены семьи должны постоянно проживать на территории РФ и быть налоговыми резидентами.

Оформить услугу можно до 1 октября — как в электронной форме через «Госуслуги», так и лично при посещении МФЦ или отделения Социального фонда.

Повышение пенсий с 1 июня 2026-го

С 1 июня в России вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в мае исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности. В результате размер надбавки вырастет с 9,6 тыс. до 19,2 тыс. рублей.

Для получения удвоенной выплаты не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления: перерасчёт производится в автоматическом режиме. При этом, если ранее человеку уже повысили пенсию в связи с получением I группы инвалидности, второй раз (по достижении им 80 лет) выплату увеличивать не будут.

Напомним, что гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход к страховой и государственной пенсии в размере около 1,4 тыс. рублей. Те, кто получил право на эти надбавки в мае, начнут получать их с июня.

Новые категории товаров в маркировке «Честный знак»

С 1 июня 2026 года в России расширяется система обязательной маркировки «Честный знак». Новые правила начнут действовать для кофе и цикория.

Теперь производители и импортёры должны будут наносить коды маркировки и передавать в систему маркировки отчёты об их нанесении и уведомления о вводе в оборот товаров. Однако если продукция произведена или ввезена в Россию до 1 июня, то она может быть реализована без маркировки средствами идентификации до окончания срока годности.

Запрет на вывоз отходов драгметаллов

С 1 июня также продлевается запрет правительства РФ на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России. Ограничения будут действовать ещё полгода — до 30 ноября 2026-го.

Согласно заявлению кабмина, из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными. Также приостанавливается вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгоценных металлов.

«Эти меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счёт привлечения значительных объёмов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов», — объяснили в правительстве.

Экспортные квоты на вывоз минеральных удобрений

Вместе с тем с 1 июня по 30 ноября продлеваются квоты на вывоз из России за пределы ЕАЭС минеральных удобрений. Общий объём экспортной квоты составит 20 млн т, в том числе для азотных удобрений — свыше 8,7 млн т, на аммиачную селитру — более 4,2 млн т, для сложных удобрений — более 7 млн т.

В кабмине заявили, что такое решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозпроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.

Другие нововведения с июня 2026 года

С 1 июня в России будет увеличен размер госпошлины за выделение ресурсов нумерации. Так, по решению Минцифры, за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны пошлина вырастет до 100 рублей. Речь идёт о мобильных и городских номерах, а также о номерах в единой сети электросвязи.

Кроме того, с 14 июня начнут действовать поправки, согласно которым кредитные организации должны будут более оперативно замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга. Теперь это сделают в течение суток, а не одного рабочего дня. К тому же, если лицо из перечня объявлено в розыск, банк приостанавливает осуществление операций до завершения розыска. При этом такой человек может использовать денежные средства для уплаты налогов, штрафов и иных платежей по обязательствам.

С 1 июня начнут действовать два новых стандарта для средств размещения туристов. Один из них систематизирует работу гостиниц, а другой предназначен для тех, кто принимает гостей из-за рубежа. В последнем рекомендуется, например, привлекать к работе сотрудников, владеющих иностранными языками, а также учитывать язык и культуру туристов.

С начала месяца вступает в силу новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) автомобильным транспортом. Теперь импортёры должны будут сообщать о поставках и вносить платежи заранее, до ввоза товара. Это связано с запуском системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).