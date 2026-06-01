1 июня: какой праздник отмечают в России и мире

В первый день лета в России и мире отмечается День защиты детей. Также 1 июня поздравления принимают служащие Северного флота ВМФ РФ. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают по всему миру 1 числа, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей отмечает день рождения.

© Lenta.ru

Праздники в России

День Северного флота ВМФ России

В 2026 году служащие Северного флота (СФ) отметят 293 года со дня основания подразделения. Изначально отсчет вели от 1 июня 1933 года, когда в Мурманске появилась Северная флотилия, позже преобразованная в порт. Однако в 2014 году была Архангельске.

Северный флот ВМФ России базируется в Североморске. Флагман СФ — «Адмирал Кузнецов», единственный в России авианесущий крейсер. В составе флота имеются атомные подлодки, надводные корабли и авиация, а также единственные в мире надводные крейсера с атомной энергетической установкой.

Какие еще праздники отмечают в России 1 июня

День военно-транспортной авиации; День создания правительственной связи.

Праздники в мире

Международный день защиты детей

Праздник учредили в 1949 году на конгрессе Международной демократической федерации женщин. Главная цель — напомнить взрослым людям, как важно беречь подрастающее поколение. В современном мире все еще актуальны проблемы эксплуатации детей, жестокого к ним отношения и насилия. Праздник призван привлечь внимание всех жителей планеты к решению данных вопросов.

День защиты детей широко отмечают более чем в 30 странах мира, в том числе в России, Италии, Германии и Франции, День ребенка отмечают 20 ноября.

Всемирный день молока

сельскохозяйственной организации ООН. Праздник призван отметить труд работников молочных предприятий и напомнить общественности о полезных свойствах молока. Также в этот день принято уделять особое внимание проблемам фермеров, которые ведут экологичное хозяйство.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 июня

Всемирный день родителей; День Конституции в Тунисе; День Мадарака в Кении.

Какой церковный праздник 1 июня

День Святого Духа

В 2026 году на 1 июня выпадает день Святого Духа, или Духов День, который традиционно отмечается после дня Святой Троицы.

Православные верующие чествуют одну из трех ипостасей единого Бога — Святой Дух. В частности, вспоминается Иисуса Христа смогли проповедовать Евангелие по всему миру.

День памяти князя Дмитрия Донского

Дмитрий Донской (1350-1389) был князем Московским, Владимирским и Новгородским. Свое прозвище получил за победу в Куликовской битве, также известной как Мамаево побоище, — в 1380 году русская армия под предводительством Донского одолела войско Золотой Орды во главе с темником Мамаем.

Будучи глубоко верующим христианином, перед битвой Дмитрий Донской заручился благословением преподобного Сергия Радонежского. Одержав победу, князь устроил Успенский монастырь на реке Дубенке, а на могилах павших воинов по его приказу был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 1988 году РПЦ причислила Дмитрия Донского к лику святых.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 июня

Нинооба — День пришествия Крестительницы Грузии; День памяти преподобного Корнилия Палеостровского; День памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского и с ним трех пресвитеров; День памяти мученика Калуфа Египтянина; День памяти преподобного Сергия Шухтомского.

Приметы на 1 июня

Утро без росы — к дождю. На елках много шишек — к хорошему урожаю огурцов. Туман в этот день предвещает богатый урожай грибов. Раки вылезли из реки — к дождю.

Кто родился 1 июня

Норма Джин Мортенсон, так на самом деле звали легендарную актрису, Лос-Анджелесе. Ее отец оставил семью еще до появления девочки на свет, мать страдала психической болезнью и периодически лежала в больнице, так что юная Норма все детство провела в приемных семьях и приютах.

Травмы прошлого не помешали Мэрилин построить головокружительную карьеру в Голливуде — она снялась в 33 фильмах, самые известные из которых — «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Мэрилин Монро до сих пор считается главным секс-символом XX века и иконой стиля. Культовыми стали многие ее образы — в том числе белое платье-плиссе из фильма «Зуд седьмого года».

Том Холланд (30 лет)

Широкому зрителю британский актер Том Холланд известен по роли Человека-паука в фильмах Marvel. Также многие знают его благодаря Рианны под песню Umbrella. При этом за плечами актера много интересных работ, в том числе сериал «Переполненная комната», фильмы «Анчартед: На картах не значится», «Невозможное», «Дьявол всегда здесь» и другие.

Кто еще родился 1 июня

Михаил Глинка (1804-1857) — русский композитор; Хайди Клум (53 года) — немецкая супермодель; Морган Фримен (89 лет) — американский актер; Надежда Кадышева (67 лет) — российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; Лариса Лазутина (61 год) — российская лыжница и олимпийская чемпионка Никол Пашинян (51 год) — премьер-министр Армении; Кира Пластинина (34 года) — российский дизайнер одежды.