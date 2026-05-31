Умерла актриса Елена Глебова

Заслуженная артистка России Елена Глебова, известная по советскому фильму «Соль земли» и российскому сериалу «Триггер», умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал «Кинотеатр.ру».

Актриса умерла 19 мая, однако известно об этом стало только сегодня.

«Глебова Елена Петровна. 28 июля 1956 — 19 мая 2026», — сообщается в карточке артистки.

Глебова окончила школу-студию МХАТ в 1978 году, служила в МХАТе имени Горького.

Известность ей принесла роль Ульяны Лисицыной в семисерийном советском сериале «Соль земли» (1978 год). Более молодым россиянам она знакома по роли психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер» (2018).

Актриса также снималась в фильмах «Ипподром» (1979), «Ответный ход» (1981), «Россия молодая» (1981), «На крутизне» (1985), «До смерти красива» (2013) и многих других.

Отцом Елены был Петр Глебов, исполнитель роли Григория Мелехова в знаменитом советском фильме «Тихий Дон».