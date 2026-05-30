Глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире «Соловьев Live» заявил, что власти республики построят новый педагогический колледж.

«Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж», — заявил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сделает всё, чтобы не дать продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций вокруг атаки украинской армии на колледж в Старобельске.

В результате теракта ВСУ в Старобельске в ночь на 22 мая погиб 21 студент, пострадали более 60 детей.