В Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти медведь заметил поединок двух бобров в реке и вмешался в него. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах ролика, снятого специалистами заповедника, медведь подходит к реке, наблюдает за бобрами.

Затем бросается в воду, пытается поймать животных, но остается ни с чем — драчунам удается вовремя скрыться.

Напомним, что в семьях бобров царит матриархат: верховодит самка, которая крупнее самца. Она строит плотину, возводит хатку, роет норы и даже защищает территорию, вступая в драку с чужаками.

В случае необходимости, самцы помогают самкам, но без нужды в поединки не вмешиваются. Основная их задача — метить территорию.

Естественными врагами бобров являются медведь, волк и бродячие собаки. Вместе с тем, главным образом численность этого вида животных сокращают охотники.