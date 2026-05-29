Названа причина развода Павла и Тамары Глобы

Астролог Александр Зараев назвал причину, по которой расстались его коллеги Павел и Тамара Глоба. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на шоу «Прямой эфир».

По словам Зараева, с момента развода никто не знал настоящую причину расставания пары. Астролог заявил, что развод был предначертан звездами — Зараев уверяет, что гороскопы Павла и Тамары подразумевали только три года отношений.

«Я посмотрел по гороскопу она Рыбы, а он Рак, и сказал, что у них очень классная синастрия, в котором танцует Рыбы с Раком, у вас большая программа, рассчитанная на три года. И осенью 1989 года у вас будет кризис отношений», — рассказал он.

Зараев добавил, что Павел Глоба попытался обхитрить судьбу и захотел изменить свой прогноз — поэтому позвал Тамару уехать в путешествие, «чтобы спутать карты звездам».

«Как позже выяснилось, у них не получилось, так как и Тамара, и Павел работали над гороскопом про Сталина из-за чего сильно поругались. В итоге Тамара рассказывала, что она в 90-м году на солнечное затмение уехала куда-то в Сибирь для того, чтобы разорвать эти связи. И так активно их разрывала, что Павла не видела после 8 лет», — добавил он.

