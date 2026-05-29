Проект «Ленты.ру» получил премию ИРИ

Расследование «Попавшие в сети» признано лучшим спецпроектом Рунета.

28 мая 2026 года в Москве состоялась церемония награждения V Национальной премии интернет-контента. В номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» победил «Попавшие в сети» «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co). Лауреата объявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, дополнительно отметив глубину и силу проекта. Награду вручила Маргарита Некрасова, главный редактор информационного агентства Sputnik.

Мультиплатформенное журналистское расследование состоит из трех глав – о сетевых вербовщиках, «охоте на подростков» и телефонных мошенниках. Дополняет их серия обучающих видеороликов с подробными уловками злоумышленников и практическими советами, как защитить себя и близких. Эксперты жюри сошлись во мнении, что благодаря проекту «Попавшие в сети» широкая аудитория получила достоверную информацию об угрозе, которая выходит за рамки денег и бьет по жизни, свободе и безопасности людей.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Награда в Премии ИРИ – заслуга всей команды "Ленты.ру", которая создала не просто журналистский материал, а мультиплатформенный инструмент. Проект показывает, что угроза в цифровом мире давно вышла за рамки кражи денег: она бьет по свободе, безопасности и будущему людей. "Попавшие в сети" – это масштабная социальная миссия. Наша задача – не просто информировать, а вооружать аудиторию знаниями для защиты себя и близких. Отдельно отмечу постоянную работу ИРИ не только в деле восстановления исторической памяти, но и просвещения людей по социально значимым ситуациям, которые реально влияют на их жизнь и безопасность. Благодарен жюри и особенно продюсерам ИРИ – эти люди настолько вовлечены в свою работу, что никогда в жизни не позволят тебе сделать плохой контент».

Национальная премия интернет-контента – главная индустриальная премия России, учрежденная Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных онлайн-проектов и их авторов.