Комариный «апокалипсис» наступил в Сургуте

В Сургуте наступил «комариный апокалипсис». Кадры с роями насекомых в четверг, 28 мая, опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

© Вечерняя Москва

— Просто комариный апокалипсис возле одной из многоэтажек Сургута, — говорится в публикации.

На опубликованном фрагменте виден огромный рой насекомых, слетевшихся на подоконник одного из нижних этажей. Местная жительница, снимавшая видео, предполагает, что комары слетелись на свет.

Сразу в нескольких регионах России зафиксировали раннее нашествие комаров. Большое количество насекомых отмечают жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Большое количество снега этой зимой создало естественную защиту для личинок и яиц насекомых, а весеннее таяние снега привело к образованию большого количества временных водоемов. Дополнительным фактором стало раннее потепление и осадки, которые ускорили развитие личинок в 2–3 раза.

Как эффективно защитить ребенка от насекомых, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова.