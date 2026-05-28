Умер один из разработчиков герба России Владимир Никонов

Ученый-математик, народный художник Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств (РАХ) и один из разработчиков герба России Владимир Никонов умер 22 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ. Прощание с ним состоялось 28 мая на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".

"Кандидат физико-математических наук, доктор технических наук являл собой редкое сочетание художника и ученого, причем обе стороны своего дарования он реализовал на высочайшем уровне, олицетворяя гармоничное соединение высоких начал науки и искусства, на которых базируются изначальные принципы и цели создания Российской академии художеств и наук. <…> Как художник создал огромное количество произведений в редкой сегодня технике живописной миниатюры, а также плодотворно работал в области геральдики и фалеристики, являлся одним из разработчиков государственного герба России, символики и наград ряда ведомств, силовых министерств и общественных организаций", - напомнили в академии.

Президент РАХ Василий Церетели и научно-творческий коллектив академии выразили соболезнования родным, близким и коллегам Никонова.