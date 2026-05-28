Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

Получивший должность председателя Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена восхитил жителей страны своим увлечением. Оказалось, что чиновник занимается танцами.

Ролик с его участием был опубликован его учителем Мариной Каташинской в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — подписала спортсменка публикацию, отметив, что поражена тем, что человек, который достиг самых высоких вершин, не побоялся прийти в танцы с нуля и снова стать учеником.

В комментариях пользователи поддержали Кучерену, порадовавшись за него и отметив его танцевальные данные.

«Он круто танцует», «Спасибо, что общество перестало вешать ярлыки и устанавливать границы!», «Анатолий Григорович — вы пожар!», «Душа танцует, а это самое главное», — высказались юзеры.

Ранее Кучерена, являющийся также адвокатом, защищал интересы бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

На должность председателя Общественного совета при МВД России созыва 2026-2029 годов он был переизбран 25 мая текущего года.