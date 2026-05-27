Российская молодежь полюбила санатории

Молодежь в России полюбила отдых в отечественных санаториях — спрос за год вырос на 31 процент. Об этом рассказал НСН эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон.

По его словам, большая доля туристов ездят в оздоровительные учреждения не для процедур и лечения, а ради спокойного отдыха. Кроме того, эксперт отметил рост интереса к проживанию в глэмпингах и избингах.

Ранее сообщалось, что одним из главных трендов летнего сезона 2025 года стал избинг — трафик на сайты с предложениями такого формата отдыха вырос на 23 процента по сравнению с летом 2024-го.