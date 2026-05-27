Согласно пророчествам русских и греческих старцев, Европу ждет однозначная гибель, а Россию — торжество над Западом.

Об этом aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.

«Это общее пророчество греческих и русских святых — погибель Запада. Святой Феофан Затворник говорил: "Господь дает нам урок, а мы урока не берем"», — отметил он.

Фролов подчеркнул, что об этом говорили также Паисий Святогорец и Косьма Этолийский.

Причиной такого вердикта для западной цивилизации эксперт назвал духовное отпадение Рима и всей католической традиции. Это и послужило первопричиной последующих катаклизмов в истории и геополитике. Закономерным итогом специалист назвал окончательную победу России.

«Все и греческие, и русские святые в первую очередь говорили о победе России над Западом», — резюмировал Фролов, отметив, что это соборное мнение.

