Верующие мусульмане Башкирии празднуют Курбан-байрам

Сегодня верующие республики празднуют Курбан-байрам - один из главных исламских праздников. Важной частью его является обряд жертвоприношения.

Курбан-байрам отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа, примерно через 70 дней после Ураза-байрама. В этом году он выпал на 27 мая. В Башкортостане и других регионах с мусульманским населением этот день официально объявлен выходным.

По традиции, в праздник с утра верующие совершают полное омовение, надевают чистую одежду и отправляются в мечеть. В этот день не рекомендуется работать или заниматься домашними делами. Также стоит избегать ссор и обид. Желательно помогать нуждающимся, дарить подарки и навещать близких, угощая их.

С утра праздничные проповеди уже прочли глава ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин и руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин. Также молитвы прозвучали и в других мечетях республики.

- В этот праздничный час мы не перестаем возносить молитвы Всевышнему Аллаху о добром здравии и крепости духа наших военнослужащих, выполняющих задачи, поставленные специальной военной операцией. Мы также молимся об упокоении всех погибших мучениках и скорейшей победе России над силами мирового зла. В эти благословенные дни праздника всем вам желаем провести его в добром здравии, крепости духа, совершении добрых дел, укреплении уз братства между всеми людьми доброй воли! Пусть Всевышний Аллах - Вседержитель миров ниспошлет в наши семьи, общины и храмы, селения и города нашей необъятной Родины мир, спокойствие, согласие и взаимопонимание. Да будет благословенным нам этот священный праздник и да удостоит Всевышний Творец возрадоваться повторению таких благословенных дат и праздников на многие лета! - подчеркнул Верховный муфтий.

Глава республики Радий Хабиров также поздравил верующих мусульман с праздником и напомнил, что как бы ни менялась жизнь, для нас вечными являются традиционные ценности. Мы поступаем как завещали нам предки - заботимся о родных и близких, приходим на помощь нуждающимся, встаём на защиту Отечества.

- В эти благословенные дни мы обращаемся с молитвами ко Всевышнему за здоровье родных и близких, наших защитников, благополучие и процветание республики и нашего общего дома - России. Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие, а дома будут наполнены детским смехом! Желаю крепкого здоровья, мира и всего самого доброго! - пожелал Хабиров.

Сейчас в мечетях продолжается празднование - люди угощаются пловом и бешбармаком, организованы мастер-классы и игры для детей.

В Башкирии сегодня оборудовано более 60 площадок для жертвоприношений. В Уфе они расположены в Зинино и на Северном автовокзале. В праздничный день планируется зарезать более 8 тысяч голов скота, из них более 2 тысяч в столице республики.

Председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин сообщил, что на всех площадках дежурят ветеринары. Жертвенных животных тщательно проверяют на здоровье. После забоя проведут экспертизу туш и дезинфекцию территории.

Для верующих на этих площадках есть парковки, места для молитвы, вода, биотуалеты и морозильные камеры для мяса. Также здесь можно купить исламские атрибуты и халяльную еду.