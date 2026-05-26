Гидрометцентр объяснил, возможен ли торнадо в России

Встречающееся в некоторых средствах массовой информации словосочетание "русский торнадо" — не более чем "изыски журналистов", в реальности в России такое стихийное явление невозможно. Об этом рассказала во вторник, 26 мая, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как подчеркнула эксперт в интервью РИА Новости, москвичи могут не переживать, что оно может пройти в столице и в России в целом. Климат и природа Америки, где торнадо не являются редкостью, существенно отличаются от российских, поэтому в нашей стране возможны ураганы и смерчи, но не торнадо.

Тем временем в России разработана технология космического мониторинга рисков для населения, вызванных жаркой погодой. Климатические изменения оказывают существенное влияние на заболеваемость и смертность, расширение ареала инфекционных и паразитарных болезней. Директор Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роман Бузинов, которого цитирует ТАСС, рассказал, что теперь есть возможность создавать прогностические модели по развитию мероприятий первичной оценки риска для здоровья людей в связи с жарой.

Ранее жители Забайкалья выкладывали в социальных сетях кадры, запечатлевшие атмосферный вихрь — мощный порыв за секунды снес крышу дома, оборвал линию электропередачи и разрушил забор. Многие называли это явление торнадо, но в действительности речь шла про смерч, отличающийся локальностью и меньшей силой.