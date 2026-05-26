В России наступил сентябрь

Погода в Европейской части России по климатическим показателям приблизилась к сентябрьской. Об этом сообщили синоптики «Метеовестей».

В настоящее время погодными процессами на европейской части России управляют сразу несколько фронтальных систем, в результате над регионом формируются поля мощной дождевой облачности. Эти облака будут портить погоду на пространствах от арктического побережья до низовий Волги и Дона. Вместе с ними распространяются арктические воздушные массы, поэтому на Кольском полуострове и севере Карелии к дождям опять может примешиваться снег. Наиболее же интенсивные осадки прогнозируются в Поморье и на Средней Волге.

На пик похолодание выйдет в конце рабочей недели. Даже в Причерноморье столбики термометров не поднимутся выше плюс 15-20 градусов Цельсия. В средней полосе и на Северо-Западе температурный режим войдет в климатические рамки начала октября: ожидается плюс 8-13 градусов. В большей степени арктическое вторжение проявится на крайнем севере Русской равнины, где днем будет плюс 3-8 градусов.

В Москве в ближайшее время сохранится облачная с небольшими дождями погода, днем в условиях дефицита солнечного тепла показания термометров будут становиться все ниже. Если во вторник, 26 мая, в столице около плюс 14 градусов, то уже в пятницу, 29 мая, ожидается всего плюс 10. Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные, 30 и 31 мая.

Ранее москвичам сообщили, что по климатическим показателям погода в столице будет соответствовать апрельской.